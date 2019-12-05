СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-05T09:54:52+03:00

Пуровский район потратит 1,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов Фото: pixabay.comНа реализацию нацпроектов в бюджете Пуровского района в 2020 году предусмотрено почти полтора миллиарда рублей. На инициативное бюджетирование Уренгою, Пурпе и Ханымею выделят по миллиону рублей, Пуровску, Халясавэю, Харампуру и Самбургу – по полмиллиона. За счет этих средств активные жители сумеют воплотить в жизнь актуальные и поддержанные земляками идеи по повышению качества жизни в муниципалитетах. - С увеличением бюджета связано, в том числе, повышение зарплаты работников бюджетной сферы на 3,8% с 1 октября 2020 года, а также с индексацией отдельных расходов бюджета района на 3,8% уже с начала следующего года, - пояснил замглавы района, начальник департамента финансов и казначейства Александр Петров. 628 млн рублей планируют направить на строительство дорог в поселениях района, что почти в два раза превышает аналогичный показатель этого года. За счёт этих средств капитально отремонтируют ул. Первопроходцев с кольцевой развязкой в Уренгое и построят новые дороги в Тарко-Сале. В целом бюджет района на 2020 год составит 12 млрд 450 млн рублей, что на 20% больше, чем в 2019-м году, пояснили в администрации Пуровского района.

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На реализацию нацпроектов в бюджете Пуровского района в 2020 году предусмотрено почти полтора миллиарда рублей. На инициативное бюджетирование Уренгою, Пурпе и Ханымею выделят по миллиону рублей, Пуровску, Халясавэю, Харампуру и Самбургу – по полмиллиона. За счет этих средств активные жители сумеют воплотить в жизнь актуальные и поддержанные земляками идеи по повышению качества жизни в муниципалитетах.

- С увеличением бюджета связано, в том числе, повышение зарплаты работников бюджетной сферы на 3,8% с 1 октября 2020 года, а также с индексацией отдельных расходов бюджета района на 3,8% уже с начала следующего года, - пояснил замглавы района, начальник департамента финансов и казначейства Александр Петров.

628 млн рублей планируют направить на строительство дорог в поселениях района, что почти в два раза превышает аналогичный показатель этого года. За счёт этих средств капитально отремонтируют ул. Первопроходцев с кольцевой развязкой в Уренгое и построят новые дороги в Тарко-Сале.

В целом бюджет района на 2020 год составит 12 млрд 450 млн рублей, что на 20% больше, чем в 2019-м году, пояснили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU