На Ямале женщина спрыгнула с балкона, спасаясь от мучителя

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-05T10:06:40+03:00

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Жительница Шурышкарского района два дня терпела истязания и угрозы убийством от своего сожителя. Сбежать от садиста ей удалось 7 ноября, спрыгнула с балкона второго этажа. Она с трудом доползла до соседей, которые доставили несчастную в больницу. О случившемся медики сообщили полиции.

Выяснилось, что два дня с 6 по 7 ноября местный житель в состоянии алкогольного опьянения постоянно издевался над сожительницей. Сначала он избил ее и запер в собственном доме, а сам ушел к другу пьянствовать. Вернувшись, вновь избил женщину, заставил ее раздеться и запер в подполье. Потом выпустил жертву из ямы, но пристегнул наручниками к тяжелому сундуку, снова избивал и угрожал убийством, демонстрируя пистолет.

Когда изверг отправился в магазин за новой порцией спиртного, женщине удалось освободить руку. Входная дверь и окна в доме были заперты, поэтому пленница спрыгнула с балкона на втором этаже, чтобы сбежать от мучителя. После падения идти она уже не смогла, ползком добралась до соседей, которые помогли ей.

Несмотря на достаточные повод и основания для возбуждения уголовных дел, возбуждены они были только после вмешательства прокуратуры, сообщает региональное ведомство.

Материалы проверки по факту незаконного лишения свободы выделены в отдельное производство и направлены для организации доследственной проверки в Салехардский МСО СУ СК России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU