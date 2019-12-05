Ямал подтвердил высокий инвестиционный рейтинг
Инвестиционный рейтинг Ямала вновь на высоком уровне. Это подтвердили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
- Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный», и его облигаций — на уровне AAA(RU), - констатируют специалисты.
Статус региона обусловлен самодостаточностью и сбалансированностью окружного бюджета, а также высокими показателями развития экономики округа.
Прогноз «Стабильный» предполагает неизменность рейтинга в ближайший год-полтора с наиболее высокой долей вероятности. Даже в случае снижения доходов в 2020 году на 25% по сравнению с уровнем, предусмотренным законом об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, долговая нагрузка останется низкой.
Кредитные рейтинги присвоены на основании данных, которые предоставило правительство округа, информации из открытых источников (Минфин России, Росстат, Федеральная налоговая служба), а также баз данных АКРА.
Как пояснили в правительстве ЯНАО, самые высокие позиции в кредитном рейтинге среди российских рейтингов Ямал удерживает уже второй год. Такая характеристика дает возможность российским и иностранным инвесторам максимально удобно оценить свои риски по инвестициям в регион. В результате Ямал может рассчитывать на стабильное развитие экономики, в том числе исполнять социальные обязательства перед гражданами.
ИСТОЧНИК KP.RU