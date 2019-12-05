2019-12-05T09:05:09+03:00
Экономика

Ямал подтвердил высокий инвестиционный рейтинг

Статус региона обусловлен сбалансированностью бюджета и показателями развития экономики округа
Анна Полякова
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Ямал подтвердил высокий инвестиционный рейтинг Фото: yanao.ruЯмал подтвердил высокий инвестиционный рейтинг Фото: yanao.ru
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Инвестиционный рейтинг Ямала вновь на высоком уровне. Это подтвердили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

- Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный», и его облигаций — на уровне AAA(RU), - констатируют специалисты.

Статус региона обусловлен самодостаточностью и сбалансированностью окружного бюджета, а также высокими показателями развития экономики округа.

Прогноз «Стабильный» предполагает неизменность рейтинга в ближайший год-полтора с наиболее высокой долей вероятности. Даже в случае снижения доходов в 2020 году на 25% по сравнению с уровнем, предусмотренным законом об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, долговая нагрузка останется низкой.

Кредитные рейтинги присвоены на основании данных, которые предоставило правительство округа, информации из открытых источников (Минфин России, Росстат, Федеральная налоговая служба), а также баз данных АКРА.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, самые высокие позиции в кредитном рейтинге среди российских рейтингов Ямал удерживает уже второй год. Такая характеристика дает возможность российским и иностранным инвесторам максимально удобно оценить свои риски по инвестициям в регион. В результате Ямал может рассчитывать на стабильное развитие экономики, в том числе исполнять социальные обязательства перед гражданами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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