Лучший библиотекарь Ямала работает в Салехарде

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-05T08:46:15+03:00

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В Салехарде подвели итоги окружного конкурса профмастерства среди библиотекарей. Его участниками стали профессионалы из Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского и районов округа.

В результате лучшим библиотекарем 2019 года названа сотрудница Национальной библиотеки Марина Брындзя из столицы Ямала. Ей вручили диплом победителя и премию в размере 50 тыс. рублей. Сама победительница считает свою награду коллективной, так как ей очень помогали коллеги. Они болели за неё и всячески поддерживали. Она пообещала новые, еще более креативные и интересные проекты, а лучшие применит на практике.

Во время конкурса библиотекарям пришлось не только продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и творческие способности и яркое чувство юмора. Конкурсанты представили свою визитную карточку, рассказав о себе и своем учреждении, проявили эрудицию и продемонстрировали творческие идеи, сообщает администрация ямальской стиолицы.

ИСТОЧНИК KP.RU