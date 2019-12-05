СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-05T08:23:43+03:00

На ямальской трассе едва не замерзли люди в сломавшемся автомобиле Фото: Анна Полякова

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Полицейские Пуровского района на зимнике спасли водителя и пассажира в сломавшемся автомобиле. Инцидент произошел 30 ноября на участке трассы «Сургут - Салехард». Экипаж ДПС во время патрулирования заметил на обочине автомобиль, а рядом находились люди, которые звали на помощь. Выяснилось, что в автомобиле сломался двигатель, и ехать дальше машина не может.

Полицейские обогрели автовладельца и его пассажира в салоне патрульного автомобиля, отбуксировали неисправную машину в ближайший автосервис. Затем вернулись на маршрут патрулирования для дальнейшего несения службы, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Накануне, 4 декабря, в региональное ведомство пришло письмо, в котором выражается признательность и благодарность старшему лейтенанту полиции Дмитрию Савгиря и стажеру по должности инспектора Егору Зырянову за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU