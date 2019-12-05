2019-12-05T08:11:36+03:00
Общество

Парк в Пурпе защитят от вторжения автомобилистов

Водителя, проехавшегося по аллее, задержали благодаря видеонаблюдению
Анна Полякова
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Парк в Пурпе защитят от вторжения автомобилистов Фото: puradm.ruПарк в Пурпе защитят от вторжения автомобилистов Фото: puradm.ru
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Дерзкого автомобилиста, проехавшегося по новому парку в поселке Пурпе, задержали. Камеры видеонаблюдения работают в постоянном режиме, вся информация поступает на пульт охраны местной администрации. Зафиксированный инцидент возмутил пурпейцев – один из жителей, пытаясь сократить путь домой, выехал на гранитную аллею парковой зоны на автомобиле «Нива».

К счастью, скульптурные композиции остались целы: восстановительные работы обошлись бы дорого, отмечают сотрудники администрации муниципалитета. Правонарушителя привлекли к административной ответственности, ему предстоит оплатить штраф в размере двух тысяч рублей, сообщили в администрации Пуровского района.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных происшествий, в парке планируют установить оградительные конструкции.

- Летом установим здесь бетонные цветники. Конструкции будут достаточно тяжелыми, чтобы воспрепятствовать проезду транспортных средств на территорию парка, - пообещал руководитель управления муниципального хозяйства Илья Кузнецов.

Напомним, новый парк в поселке Пурпе, открывшийся в октябре по программе «Комфортная городская среда», стал любимым местом отдыха для жителей. Это единственная пешеходная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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