Ямальский школьник, спасший тонувшего оленевода, стал «Добровольцем России»

СЕГОДНЯ 06:35 2019-12-05T06:51:38+03:00

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Юный Николай Салиндер из Ямальского района получил награду Всероссийского конкурса «Доброволец России». Он стал финалистом в номинации «Доброе дело».

13-летний подросток в Яр-Сале стал знаменитостью после того, как летом 2017 года спас тонущего оленевода, отца четверых детей. Скромный, тихий паренек об этой истории никому не рассказал, даже родители узнали об этом не сразу.

Николай вместе с родителями и другими оленеводами кочевал по тундре, перегоняя стадо оленей. Внезапно животных понесло в сторону, через реку. Взрослые поспешили вперед, чтобы развернуть мчащееся стадо. Один из пастухов переправился на вездеходе через реку, догнал оленей и развернул их. На обратном пути вездеход заглох посреди реки и начал тонуть вместе с водителем.

Товарищ Коли начал надувать резиновую лодку, но на это ушло бы слишком много времени. Тогда Коля подбежал, кинул тынзян и вытащил тундровика. Николай рассказал, что он быстро пришел на помощь утопающему, потому что по-другому поступить просто не мог. В школе его считают героем, однако сам юноша уверен, что каждый мужчина на его месте поступил бы точно также.

- Мне он рассказывал, что у него в тот момент получилась идеальная петля. А уж как он его тянул, не представляю… изо всех сил!, - рассказала воспитатель школы-интерната Надежда Вануйто.

Орудовать тынзяном учат в тундре с детства. Коля - парень хоть и небольшой, но спортивный. Вместе с одноклассниками регулярно занимается национальными видами спорта, всю зиму бегает на лыжах. В декабре 2017 года Николаю вручили медаль «За мужество и самоотверженность».

«Доброволец России» — общероссийский конкурс, который дает возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU