Погода на Ямале 5 декабря: ожидаются снегопады при юго-восточном ветре
В четверг, 5 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 15 градусов, пасмурно. Весь день будет идти снег. Ветер юго-восточный 2 м/с.
В Ноябрьске -10 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-восточный 6 м/с.
В Новом Уренгое -12 градусов, пасмурно и снежно. Ветер южный 5 м/с.
В Надыме -14 градусов, пасмурно, целый день – небольшой снег. Южный ветер 4 м/с.
В Губкинском -10 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 5 м/с.
В Тарко-Сале - 10 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 5 м/с.
В Муравленко -11 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-восточный 4 м/с.
В Лабытнанги -15 градусов, пасмурно, снегопад закончится только поздно вечером. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU