СЕГОДНЯ 05:18 2019-12-05T05:18:11+03:00

Погода на Ямале 5 декабря: ожидаются снегопады при юго-восточном ветре Фото: Анна Полякова

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В четверг, 5 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 15 градусов, пасмурно. Весь день будет идти снег. Ветер юго-восточный 2 м/с.

В Ноябрьске -10 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое -12 градусов, пасмурно и снежно. Ветер южный 5 м/с.

В Надыме -14 градусов, пасмурно, целый день – небольшой снег. Южный ветер 4 м/с.

В Губкинском -10 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 10 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 5 м/с.

В Муравленко -11 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Лабытнанги -15 градусов, пасмурно, снегопад закончится только поздно вечером. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU