В Губкинском поздравили участников окружной параспартакиады

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-04T16:22:25+03:00

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В Губкинском состоялся творческий фестиваль, участниками которого стали горожане с особенностями здоровья. В рамках мероприяти глава города Андрей Гаранин вручил памятные подарки участникам окружной параспартакиады.

Губкинские спортсмены вернулись из Нового Уренгоя с призовыми местами по пулевой стрельбе, жиму штанги лёжа и дартсу. Поздравление принимал и Данил Хайруллин, который вошёл в число призёров шахматного чемпионата мира для людей с ограниченными возможностями здоровья, прошедшего недавно в Испании.

Как отметил Андрей Гаранин, в Губкинском стараются сделать всё, чтобы всем здесь жилось комфортно и уютно, чтобы каждый житель мог заниматься спортом, творчеством, посещать все учреждения, бывать на различных мероприятиях.

- Своим примером вы доказываете, что если стремиться и упорно трудиться, то многое по плечу! Мы будем продолжать оказывать вам всестороннюю поддержку и помощь. У нас обязательно всё получится, будут новые интересные мероприятия, участие в новых проектах, – сказал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU