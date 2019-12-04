Причиной ночного пожара в Лабытнанги стала неисправность электроприбора

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-04T16:13:42+03:00

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В Лабытнанги около двух часов ночи 4 декабря произошел пожар в жилом одноэтажном многоквартирном доме по улице Советской. Очаг возгорания был в одной из комнат. Именно она и полыхала, когда прибыли пожарные. Пламя быстро распространялось

Из-за сильного задымления самостоятельно покинуть дом многие не могли. Спасатели помогли выйти на свежий воздух 15 жильцам дома, среди них было 5 детей. Пострадавший мужчина, жилец квартиры, в которой произошло возгорание, от госпитализации отказался.

Спустя полчаса очаг возгорания был полностью ликвидирован. В результате огнем повреждена квартира на площади 10 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Предварительно причиной возгорания явился отопительный электроприбор. В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов, отмечают в ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU