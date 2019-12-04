СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-04T16:04:18+03:00

В Новом Уренгое задержали подозреваемого в покушении на убийство Фото: pixabay.com

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В Новом Уренгое по подозрению в совершении покушения на убийство задержали мужчину, который находился в розыске с октября 2019 года.

Тогда едва не закончились трагедией посиделки двух приятелей. Во время совместной пьянки между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Жизнь одному из них спасло вмешательство соседей.

Обеспокоенные шумом они выглянули в общий коридор и увидели, что гость, повалив на пол хозяина квартиры, наносит ему удары осколком от стеклянной бутылки по голове и шее. Избитого доставили в городскую больницу.

Сразу же после этого 66-летний уроженец Республики Башкортостан скрылся от правоохранителей, в связи с чем был объявлен в розыск.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU