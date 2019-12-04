Салехардский мамонт нарядился к Новому году

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-04T15:39:58+03:00

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Знаменитый салехардский мамонт, который гордо стоит у переправы через Обь, вновь облачился в шубу Деда Мороза к Новому году. Из года в год его наряжают в красно-белую попону и колпак.

Такая традиция стала для горожан символом приближающегося праздника. Жители Ямальской столицы, шутя, замечают, что если бы ни такой теплый наряд, то последний мамонт исчез.

Теперь салехардскому гиганту не страшны любые морозы, а горожане и гости окружной столицы смогут сделать красивые фото на память.

14-метрового салехардского мамонта в первый раз облачили в новогоднюю накидку в 2015 году. Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», на новогодний костюм ушло 150 кв.метров бархата и 40 кв. м искусственного меха.

Мамонт установлен на въезде в Салехард, однако мощная фигура изваяния видна из соседнего города Лабытнанги, расположенного на противоположном берегу Оби.

ИСТОЧНИК KP.RU