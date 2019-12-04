В Губкинском стартовали соревнования «Молодых профессионалов»
В Губкинском стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Экспедирование грузов». Конкурсное задание связано с международной логистикой – участникам нужно выполнить расчёты грузовых перевозок из-за рубежа.
В соревновании участвуют студенты колледжей из городов Муравленко, Губкинского и Салехарда. Мария Чебанова из Губкинского считала, как дешевле будет перевезти холодильные камеры из Хьюстона в Москву.
Профессия логиста очень актуальна не только для округа, но и для всего Крайнего Севера, считает глава города Андрей Гаранин.
- В перспективе наш город будет большим логистическим центром по снабжению различных сфер жизни Ямала, – отметил он.
Результаты конкурса станут известны шестого декабря. Победитель представит Ямал на Всероссийских соревнованиях, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU