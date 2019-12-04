В Губкинском стартовали соревнования «Молодых профессионалов»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-04T14:43:50+03:00

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В Губкинском стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Экспедирование грузов». Конкурсное задание связано с международной логистикой – участникам нужно выполнить расчёты грузовых перевозок из-за рубежа.

В соревновании участвуют студенты колледжей из городов Муравленко, Губкинского и Салехарда. Мария Чебанова из Губкинского считала, как дешевле будет перевезти холодильные камеры из Хьюстона в Москву.

Профессия логиста очень актуальна не только для округа, но и для всего Крайнего Севера, считает глава города Андрей Гаранин.

- В перспективе наш город будет большим логистическим центром по снабжению различных сфер жизни Ямала, – отметил он.

Результаты конкурса станут известны шестого декабря. Победитель представит Ямал на Всероссийских соревнованиях, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU