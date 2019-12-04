В Салехарде начались рейды по магазинам, торгующим пиротехникой

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-04T14:23:55+03:00

Требовать документы на такую продукцию имеют право не только проверяющие, но и покупатели

Изменить размер текста: A A

В преддверии Нового года в Салехарде торговых точек, где продают пиротехнику, становится все больше, а вместе с ним растет вероятность нарушений техники безопасности и хранения пиротехнических изделий. При этом, как отмечают сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО, продукция появляется все более сложная, с самыми невероятными пиротехническими изысками.

В рамках операции «Новый год» инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы города Салехарда вышли в рейд по проверке мест продажи пиротехнической продукции. В ходе рейда инспекторы проверили допустимое расстояние между расположением пиротехнической продукции и путей эвакуации.

На самих пиротехнических изделиях осматривали целостность упаковки, наличие инструкции по применению на русском языке и сроки эксплуатации товара. Также проверили наличие и пригодность первичных средств пожаротушения. Кстати, требовать документы на такого рода продукцию имеют право не только проверяющие, но и покупатели.

В этом рейде нарушений не выявлено. Однако проверки по местам продажи пиротехники только начались. Инспекторы надзорной деятельности напоминают гражданам, что покупка пиротехнических изделий у случайных торговцев может быть опасна для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU