В Муравленко горело здание общежития
В Муравленко 4 декабря произошел пожар в ведомственном общежитии. Сообщение о ЧП на территории промзоны поступило около часу дня. Полыхало одноэтажное деревянное здание, которое принадлежит одной из организаций.
Когда приехали пожарно-спасательные подразделения, в пламени было 70 квадратных метров дома. Здание деревянное, поэтому пожар распространялся стремительно. Угрозы рядом стоящим зданиям, к счастью, нет. По предварительной информации пострадавших и погибших нет, эвакуировано 3 человека, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
Почти два часа пожарные боролись с огнем. Только в 14 часов 40 минут была объявлена ликвидация открытого горения на площади 250 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава, в распоряжении которых было 7 единиц спецтехники МЧС России. На месте будет работать дознаватель МЧС для выяснения причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU