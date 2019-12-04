В Муравленко горело здание общежития

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-04T14:15:18+03:00

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В Муравленко 4 декабря произошел пожар в ведомственном общежитии. Сообщение о ЧП на территории промзоны поступило около часу дня. Полыхало одноэтажное деревянное здание, которое принадлежит одной из организаций.

Когда приехали пожарно-спасательные подразделения, в пламени было 70 квадратных метров дома. Здание деревянное, поэтому пожар распространялся стремительно. Угрозы рядом стоящим зданиям, к счастью, нет. По предварительной информации пострадавших и погибших нет, эвакуировано 3 человека, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Почти два часа пожарные боролись с огнем. Только в 14 часов 40 минут была объявлена ликвидация открытого горения на площади 250 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава, в распоряжении которых было 7 единиц спецтехники МЧС России. На месте будет работать дознаватель МЧС для выяснения причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU