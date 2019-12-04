Мнимые сотрудники банка лишили пятерых ноябрян сбережений

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-04T14:02:15+03:00

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В Ноябрьске за неделю зарегистрировано пять краж с банковских карт. Всем обратившимся в полицию звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банковского учреждения. Они сообщали, что с их карт происходит списание денег. Горожане верили, что нужно срочно спасать сбережения, а для этого заблокировать действия злоумышленников.

Аферисты выманивали персональные данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений. Выполнив все указания лжесотрудников банка, с банковских карт ноябрян «уходили» деньги.

Уголовные дела возбудили по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным лицам, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU