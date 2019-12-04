В Красноселькупском районе открылась новая лыжная база

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-04T13:21:40+03:00

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В посёлке Толька Красноселькупского района начала работать модульная лыжная база. Спортивный объект отвечает всем современным требованиям и стандартам. Закуплено 100 пар лыж различных размеров для проката. Поддерживать лыжню в идеальном состоянии будет специальный снегоход для накатки лыжных трасс – он также закуплен.

Если найдётся тренер, то на лыжной появится секция по лыжным гонкам. С открытием спортивного объекта появились три новые ставки, что позволяет пригласить квалифицированных специалистов.

База построена в рамках реализации национального проекта «Спортивные и культурные объекты». Новое здание готово обслуживать 35 человек в смену. В спортзале одновременно могут заниматься 10 человек, а в помещении для настольного тенниса – восемь. Площадка для спортивного туризма рассчитана на посещение сразу 30 человек. Ранее в Тольке функционировала лыжная база, но со временем она устарела.

В Тольке сегодня работают ледовый корт для катания на коньках и спортзал «Снежинка», где занимаются на тренажёрах, играют в настольный теннис и ведётся секция по греко-римской борьбе. Также спортсмены занимаются волейболом и мини-футболом в спортзале школы-интерната.

В настоящее время жители населенного пункта обеспечены спортивными объектами на 55%. Согласно указу Президента РФ этот показатель должен достигать 61%, а с вводом в эксплуатацию модульной лыжной базы обеспеченность жителей села спортивными сооружениями достигла 77%. Для труднодоступного посёлка это хороший показатель.

ИСТОЧНИК KP.RU