2019-12-04T12:32:43+03:00
Общество

Лабытнанги украсили новыми хрупкими новогодними конструкциями

Горожан просят бережнее относиться к декоративным фигурам
Анна Полякова
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Лабытнанги украсили новыми хрупкими новогодними конструкциями Фото: lbt.yanao.ruЛабытнанги украсили новыми хрупкими новогодними конструкциями Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги готовятся к встрече Нового года. На улицах появляются ёлки, горки, сказочный ледовый городок и световое декоративное оформление. Красивый новогодний шар вновь привлекает внимание лабытнангцев. Новогодняя иллюминация фасадов зданий дополняет светящиеся вдоль дорог консоли и бахрому.

Как сообщили в администрации Лабытнанги, среди новинок - декоративные рождественские фонари. Их установили в парке «Юбилейный». Как долго будут они радовать горожан – зависит от самих жителей.

- Хрупкие световые конструкции не предназначены для лазания и катания на них, - обращают внимание лабытнангцев власти города.

Остается только надеяться, что горожане по достоинству оценят декоративные фигуры и будут бережно относиться ко всему тому, что создается для красоты, комфорта и хорошего настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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