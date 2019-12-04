СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-04T12:09:55+03:00

В Салехарде в три раза увеличили объем переселения из непригодного жилья Фото: salekhard.org

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В Салехарде объемы переселения из аварийного и ветхого жилищного фонда увеличились в три раза с 60 до 200 кв. метров до 2025 года. Это связано с тем, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов внес изменения в адресную программу по переселению граждан.

Напомним, 15 ноября в столице Ямала завершили обследование свайных оснований деревянных жилых домов. Проверку прошли 742 здания. Выяснилось, что каждый третий из них должен быть признан аварийным и подлежит расселению.

Как отметил градоначальник Алексей Титовский, Салехард готовится к большой стройке и к масштабному переселению жителей до 2025 года.

До 1 августа 2020 года общее число домов, признанных аварийными вырастет, так как до обследования таковыми были признаны уже 119 жилых домов. Квартиры новоселам предоставят в микрорайонах Обдорский, Восточный и в других жилищных кварталах, которые начнут строиться с 2020 года. До этого момента контроль за деятельностью управляющих компаний по проведению поддерживающих мероприятий в деревянных домах будет усилен, пояснили в администрации окружного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU