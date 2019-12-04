2019-12-04T12:09:55+03:00
Экономика

В Салехарде в три раза увеличили объем переселения из непригодного жилья

Каждый третий деревянный дом должен быть признан аварийным
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде в три раза увеличили объем переселения из непригодного жилья Фото: salekhard.orgВ Салехарде в три раза увеличили объем переселения из непригодного жилья Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде объемы переселения из аварийного и ветхого жилищного фонда увеличились в три раза с 60 до 200 кв. метров до 2025 года. Это связано с тем, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов внес изменения в адресную программу по переселению граждан.

Напомним, 15 ноября в столице Ямала завершили обследование свайных оснований деревянных жилых домов. Проверку прошли 742 здания. Выяснилось, что каждый третий из них должен быть признан аварийным и подлежит расселению.

Как отметил градоначальник Алексей Титовский, Салехард готовится к большой стройке и к масштабному переселению жителей до 2025 года.

До 1 августа 2020 года общее число домов, признанных аварийными вырастет, так как до обследования таковыми были признаны уже 119 жилых домов. Квартиры новоселам предоставят в микрорайонах Обдорский, Восточный и в других жилищных кварталах, которые начнут строиться с 2020 года. До этого момента контроль за деятельностью управляющих компаний по проведению поддерживающих мероприятий в деревянных домах будет усилен, пояснили в администрации окружного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лабытнанги украсили новыми хрупкими новогодними конструкциями
В Новом Уренгое рецидивиста, избившего женщину, отправили в колонию
Ямальские учёные проводят «диспансеризацию» экосистем региона
В Новом Уренгое проведут форум волонтёров
В Салехарде пройдёт Ямальская ярмарка
Лабытнангцы почтили память погибших неизвестных солдат
В Новом Уренгое грубиянка, оскорбившая полицейского, будет работать 120 часов
Для болельщиков новоуренгойского «Факела» в Ноябрьске организуют фан-зону
Аварийность на дорогах ЯНАО снизилась на 15%
В Салехарде установили тестовую схему проезда возле школы №2
Погода на Ямале 4 декабря: температура воздуха опустится до -18 градусов
Мнимые адвокаты выманили у пуровчанки больше миллиона рублей
На Ямале установят автоматические пункты весогабаритного контроля
Новая дорожная техника поступила в Новый Уренгой
На предприятиях Ямала будут укреплять здоровье работников
В Салехарде многодетная мать-одиночка отсудила 4 миллиона рублей за некачественно построенный дом
Власти Салехарда проверят все общественные места на доступность для маломобильных горожан
Медсестру из Ноябрьска признали лучшей на Ямале
Главную новогоднюю елку Салехарда зажгут 7 декабря
Лабытнангцы выстроили рейтинг территорий по очерёдности благоустройства
В Новом Уренгое состоится турнир ММА на призы губернатора Ямала
В Уренгое артисты с особенностями здоровья поставили первый спектакль
Лабытнангцы выбирают сюжет для «победного граффити»