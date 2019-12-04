В Новом Уренгое рецидивиста, избившего женщину, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-04T11:50:29+03:00

48-летний изверг уже был судимым за аналогичные преступления

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое зачитали приговор мужчине, жестоко избившему женщину. Жертва оказалась в больнице с множественными телесными повреждениями. Медработники из приемного отделения сообщили о случившемся полиции.

Это произошло 7 августа 2019 года. Выяснилось, что женщина в квартире распивала спиртные напитки со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора. Разъяренный мужчина избил подругу.

Уголовное дело расследовалось по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело расследовано и направлено в суд. Оказалось, что 48-летний изверг уже был судимым за аналогичные преступления.

Новоуренгойский суд вынес решение о признании его виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU