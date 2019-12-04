Ямальские учёные проводят «диспансеризацию» экосистем региона

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-04T10:03:30+03:00

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Сотрудники Научного центра изучения Арктики проводят своеобразную «диспансеризацию» экосистем региона. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять экологические угрозы и неблагоприятные тенденции, возникающие в результате активного включения территорий в процесс недропользования.

О результатах комплексного экологического мониторинга рассказали на Международной научно-практической конференции «Экосистемные услуги и менеджмент природных ресурсов». Мероприятие прошло в Тюменском госуниверситете.

- Здоровье населения обусловлено здоровьем окружающей среды, – подчёркивает заведующая сектором эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики, доктор биологических наук Елена Агбалян

Именно поэтому в комплексные исследования природных ландшафтов включен биомониторинг населения для оценки рисков здоровью жителей Ямала и эффективности проведения природоохранных мероприятий.

На конференции рассмотрели новые подходы в области охраны окружающей среды и природопользования, в частности внедрение оценки экосистемных услуг. Пока оценка ущерба от загрязнения окружающей среды определяется суммой платежей, штрафов и исков.

Не учитываются воздействия на важнейшие жизнеобеспечивающие экосистемные услуги. Продолжая комплексный мониторинг исконной среды проживания коренных народов, ямальские учёные намерены сфокусироваться на экосистемном подходе, чтобы строить прогнозы и принимать научно обоснованные управленческие решения в области традиционного и промышленного природопользования, отметили в научном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU