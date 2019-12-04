2019-12-04T09:47:26+03:00
Общество

В Новом Уренгое проведут форум волонтёров

Лучшие добровольцы региона получат награды
Анна Полякова
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В Новом Уренгое проведут форум волонтёров Фото: yanao.ruВ Новом Уренгое проведут форум волонтёров Фото: yanao.ru
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В Новом Уренгое форум Ямала стартует 13 декабря. В рамках трёхдневного мероприятия подведут итоги года, а лучшие добровольцы региона получат награды.

На форум съедутся самые активные волонтёры, представители добровольческих объединений автономного округа, НКО, организаций, осуществляющих работу по развитию и поддержке добровольческого движения в УрФО. Кроме того, участниками мероприятия станут соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для встречи организованы воркшопы по направлениям добровольческой деятельности, тренинг-квест, контент-брифинг с приглашенными гостями и многое другое. В первый день форума пройдет публичная презентация проектов финалистов конкурса «Ямальские молодежные инициативы». Победители из муниципальных образований региона получат грантовую поддержку на реализацию идей. Общая сумма грантовой поддержки 1 650 000 рублей.

В этот же день состоится питч-сессия. Гостями станут двукратный чемпион России по велоспорту, первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу и преодолевший длинную дистанцию в триатлоне IRONMAN Ярослав Святославский и российская актриса театра и кино Анастасия Денисова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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