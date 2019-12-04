2019-12-04T09:08:44+03:00
Общество

Лабытнангцы почтили память погибших неизвестных солдат

Горожане возложили цветы к Монументу Славы
Анна Полякова
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Лабытнангцы почтили память погибших неизвестных солдат Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцы почтили память погибших неизвестных солдат Фото: lbt.yanao.ru
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Жители Лабытнанги 3 декабря у Монумента Славы на площади Победы возложили цветы и почтили память погибших защитников Отечества. День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно в один и тот же день.

Собрались на площади ветераны, работники предприятий и организаций, представители общественности, юные лабытнангцы, рассказали в администрации города.

Напомним, эта дата связана с событиями 1966 года, когда в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-ом километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду, у северной стены Кремля.

В годы Великой Отечественной войны ушёл защищать свою страну каждый пятый житель Ямала. Из 8982 фронтовиков не вернулся домой каждый четвёртый - 2281 человек. 1881 ямалец погиб на полях сражений, 172 человека пропали без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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