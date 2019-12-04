2019-12-04T08:43:07+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое грубиянка, оскорбившая полицейского, будет работать 120 часов

Пьяная 51-летняя женщина обматерила стража порядка
Анна Полякова
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В Новом Уренгое грубиянка, оскорбившая полицейского, будет работать 120 часовВ Новом Уренгое грубиянка, оскорбившая полицейского, будет работать 120 часовФото: Ольга Крыльцова
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Жительнице Нового Уренгоя придется усердно поработать 120 часов, чтобы загладить свою вину. Грубиняка унизила полицейского – за что и поплатилась.

Инцидент произошел 16 марта 2019 года. Полицейские охраняли общественный порядок на праздничном мероприятии. Правоохранители пытались вразумить пьяную 51-летнюю женщину. Однако та в присутствии посторонних лиц обматерила стража порядка.

- Тем самым она унизила честь и достоинство полицейского как представителя власти, - пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округ.

Уголовное дело расследовалось по статье «Оскорбление представителя власти». В результате ранее не судимая женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения. Оскорбление полицейского наказывается штрафом, обязательными или исправительными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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