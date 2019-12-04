Для болельщиков новоуренгойского «Факела» в Ноябрьске организуют фан-зону
Ноябрянам предлагают болеть за «Факел» коллективно. Ямальская волейбольная команда «Факел» в Новом Уренгое сыграет с «Газпром-Югра» из Сургута. Матч состоится 14 декабря в 19:00 в рамках отборочных игр чемпионата России по волейболу.
В Ноябрьске на двух площадках организуют фан-зону. В течение дня для детей и взрослых возле СОКа на ул. Совесткой,75 будут работать тематические площадки, состоится конкурс кричалок, пройдут развлекательные программы. В спорткомплексе «Зенит» в это время ноябряне смогут следить за матчем сразу на нескольких экранах, сообщили в администрации города.
Новоуренгойская команда «Факел» - гордость Ямала. За 20 с небольшим лет клуб прошел путь от выступления в первой лиге - до бронзы суперлиги чемпионата России и выступления в Лиге чемпионов.
ИСТОЧНИК KP.RU