2019-12-04T08:21:28+03:00
Общество

Для болельщиков новоуренгойского «Факела» в Ноябрьске организуют фан-зону

В день матча состоится конкурс кричалок
Анна Полякова
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Для болельщиков новоуренгойского «Факела» в Ноябрьске организуют фан-зону Фото: admnoyabrsk.ruДля болельщиков новоуренгойского «Факела» в Ноябрьске организуют фан-зону Фото: admnoyabrsk.ru
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Ноябрянам предлагают болеть за «Факел» коллективно. Ямальская волейбольная команда «Факел» в Новом Уренгое сыграет с «Газпром-Югра» из Сургута. Матч состоится 14 декабря в 19:00 в рамках отборочных игр чемпионата России по волейболу.

В Ноябрьске на двух площадках организуют фан-зону. В течение дня для детей и взрослых возле СОКа на ул. Совесткой,75 будут работать тематические площадки, состоится конкурс кричалок, пройдут развлекательные программы. В спорткомплексе «Зенит» в это время ноябряне смогут следить за матчем сразу на нескольких экранах, сообщили в администрации города.

Новоуренгойская команда «Факел» - гордость Ямала. За 20 с небольшим лет клуб прошел путь от выступления в первой лиге - до бронзы суперлиги чемпионата России и выступления в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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