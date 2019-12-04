Аварийность на дорогах ЯНАО снизилась на 15%

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-04T08:02:07+03:00

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На Ямале аварийность на дорогах уменьшилась почти на 15%. Специалисты сравнили статистику 11 месяцев текущего года с этим же периодом 2018-го. На 60% стало меньше погибших в дорожных происшествиях и почти на 2% меньше пострадавших. Такие данные озвучили на заседании профильной комиссии, которую провёл замгубернатора Аркадий Бессонов в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями.

Основной причиной ДТП, отмечает ГИБДД, является невнимательность водителей, летняя резина в зимнее время, пренебрежение ремнями безопасности. Статистику аварийности в этом году пополнили и пятеро водителей снегоходов.

Не становится меньше случаев наезда на пешеходов. Чаще всего такие ДТП случаются в крупных городах. Госавтоинспекторы призывают родителей использовать световозращающие элементы на одежде детей в тёмное время суток.

На Ямале работают 24 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД и 20 передвижных комплексов. За 10 месяцев года автовладельцам направлено более 89 тысяч копий постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных камерами. К слову, в местах установки камер количество аварий снизилось на 36%.

По итогам заседания Аркадий Бессонов дал поручение представителям муниципальных комиссий разобраться в причинах дорожных аварий и принять меры к их устранению.

ИСТОЧНИК KP.RU