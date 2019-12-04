В Салехарде установили тестовую схему проезда возле школы №2

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-04T06:39:03+03:00

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В Салехарде по Малому проезду установили тестовую схему проезда автомобилей. Ее будут проверять в течение одного месяца. После этого состоится повторная встреча с родителями школьников МОУ СОШ№ 2.

Власти ямальской столицы обратились к горожанам с просьбой быть предельно внимательными, обращать внимание на новые ограничительные знаки.

Напомним, 5 ноября, мэр Алексей Титовский провел встречу с родителями учащихся школы №2. Месяц назад еще раз обсудили все детали и выбрали вариант с полным перекрытием движения по Малому проезду. Тогда было решено, что изменение движения по Малому проезду необходимо для безопасности учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU