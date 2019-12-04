СЕГОДНЯ 05:21 2019-12-04T05:21:50+03:00

Погода на Ямале 4 декабря: температура воздуха опустится до -18 градусов Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

В среду, 4 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 17 градусов, пасмурно. В середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -12 градусов, пасмурно. Вечером пройдет снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -13 градусов, пасмурно. Днем пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Надыме -15 градусов, пасмурно, но без осадков. Юго-западный ветер 15 м/с.

В Губкинском -12 градусов. Пасмурно, кратковременный снег пройдет ближе к ночи. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 12 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко -13 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -18 градусов, пасмурно, пройдет снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU