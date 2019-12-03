Мнимые адвокаты выманили у пуровчанки больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-03T17:05:36+03:00

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Жительница поселка Сывдарма Пуровского района потеряла 1 674 380 рублей, поверив мошенникам. Аферисты звонили с разных телефонных номеров . Они представлялись сотрудниками правоохранительных структур. Женщине сообщили, что ей полагается компенсация за приобретенные ею ранее биологически - активные добавки в размере 15 миллионов, так как данные вещества оказались подделкой.

Доверчивую северянку убедили, что для получения данной компенсации ей необходимо оплатить услуги адвоката. В результате она перевела на счета неизвестных почти 1 700 тысяч рублей.

Когда женщина сообщила неизвестным о том, что у нее больше нет денег для оплаты услуг адвоката, злоумышленники перестали выходить на связь, их телефоны отключены. Только тогда женщина поняла, что столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU