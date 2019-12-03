2019-12-03T16:17:50+03:00
Общество

На Ямале установят автоматические пункты весогабаритного контроля

Работа начнется в 2020 году
Анна Полякова
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На Ямале установят автоматические пункты весогабаритного контроля Фото: dtidh.yanao.ruНа Ямале установят автоматические пункты весогабаритного контроля Фото: dtidh.yanao.ru
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Повысить безопасность дорожного движения, защитить трассы от перегрузки и увеличить их межремонтные сроки позволит дополнительное оборудование для мониторинга весогабаритных параметров автомобилей - современные автоматизированные пункты весогабаритного контроля (АПВГК).

Всего на региональных дорогах округа установят 11 пунктов, три из которых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа начнется в 2020 году.

Возможности современных АПВГК позволяют автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки, а также определять скорость движения машины. Создание такой системы позволит в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные машины для принятия предусмотренных законом мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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