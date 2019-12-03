На Ямале установят автоматические пункты весогабаритного контроля
Повысить безопасность дорожного движения, защитить трассы от перегрузки и увеличить их межремонтные сроки позволит дополнительное оборудование для мониторинга весогабаритных параметров автомобилей - современные автоматизированные пункты весогабаритного контроля (АПВГК).
Всего на региональных дорогах округа установят 11 пунктов, три из которых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа начнется в 2020 году.
Возможности современных АПВГК позволяют автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки, а также определять скорость движения машины. Создание такой системы позволит в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные машины для принятия предусмотренных законом мер.
ИСТОЧНИК KP.RU