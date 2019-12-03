Новая дорожная техника поступила в Новый Уренгой

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-03T16:12:10+03:00

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В Новом Уренгое парк дорожной техники пополнился четырьмя новыми автогрейдерами. Зимой они будут убирать снег с улиц города, а летом задействованы на строительных работах.

Как отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов, всего в этом году за счет средств окружного бюджета поступило 27 единиц дорожной техники для 8 муниципальных образований.

Дополнительно в этом году округ профинансировал приобретение ещё 17 машин для Салехарда, Губкинского, Нового Уренгоя и Шурышкарского района, шесть из которых уже поступило.

В Салехард придут две комбинированные дорожные машины. В Губкинском сейчас ожидают поступления самосвала и вакуумной уборочной машины. Новый Уренгой получит снегопогрузчик, пять самосвалов и коммунальную дорожную машину.

Отметим, дорожная техника для нужд муниципалитетов приобретается в рамках государственной программы ЯНАО «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2024 г.», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU