2019-12-03T13:51:38+03:00
Общество

На предприятиях Ямала будут укреплять здоровье работников

Для внедрения корпоративных программ будут выбраны «предприятия-пилоты»
Анна Полякова
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В Салехарде члены медицинского сообщества и эксперты обсудили внедрение в регионе модельных корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих», разработанных Минздравом России.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по профилактической медицине Сергей Токарев подчеркнул, что к внедрению программ уже готовы 130 предприятий округа. Разговор на тему формирования здорового образа жизни ямальцев и профилактики заболеваний шел на очередном заседании координационного совета.

Профилактолог выделил основные направления, волнующие самих работников - это повышение физической активности, борьба с пагубными привычками и стрессом. Сергей Токарев призвал муниципалитеты выбрать «предприятия-пилоты» для внедрения корпоративных программ. С учетом их опыта, к 2024 году будет построена работа каждого предприятия Ямала.

Кстати, ведущие предприятия газодобывающей отрасли Ямала уже имеют опыт в укреплении здоровья работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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