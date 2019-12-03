В Салехарде многодетная мать-одиночка отсудила 4 миллиона рублей за некачественно построенный дом

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-03T13:33:34+03:00

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Жительница Салехарда имела неосторожность обратиться к индивидуальному предпринимателю за услугой строительства жилого дома. После недолгого в нем проживания, женщина пошла по судам.

Как сообщили в Роспотребнадзоре ЯНАО, многодетная мать и мать ребенка инвалида обратилась в ведомство весной 2019 года. Женщина рассказала, что годом ранее с местным предпринимателем она составила договор подряда на строительство дома. В документе указывались лишь сроки строительства без проекта. Горожанка заплатила по смете 3128000 рублей до конца октября 2918 года. Оплаченные предпринимателю по договору подряда деньги были, в том числе, от продажи ее квартиры - единственного места проживания большой семьи.

Въехав в новый дом, женщина поняла, что он непригоден для проживания. В нем было очень холодно, дул сильный сквозняк. Утепление дома с соответствие с условиями договора отсутствовало. В стенах появились большие щели, из которых можно было видеть улицу. Сваи дома имели отклонения. Дом стоял неровно и ненадежно.

Кроме того, высота потолков обоих этажей также не соответствовала условиям договора. На стенах дома начал образовываться грибок древесины. Имелись многочисленные строительные недостатки в кровле, на чердаке дома. Отсутствие гидроизоляции при постройке дома привело к обледенению всего чердака. Некачественное строительство и непригодность для проживания данного жилого дома подтверждалась актами и заключениями Центра судебных экспертиз и оценки и Торгово-промышленной палаты ЯНАО. Эксперты также отметили, что проектная и исполнительная документация строительно-монтажных работ дома отсутствовала.

В мае 2019 года хозяйка злополучного дома отправила предпринимателю письменную претензию с требованием возвратить ей деньги, уплаченные по договору подряда, а также выплатить ей убытки в виде расходов на производство двух экспертиз. Претензия со стороны предпринимателя осталась без удовлетворения. Тогда женщина обратилась в суд.

Суд взыскал с ответчика в пользу многодетной матери 3 128 000 рублей; расходов на производство экспертиз в сумме 30 500 рублей; взыскании 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования.

Кроме того, ответчик обязан произвести демонтаж свай, разбор дома и вывоз строительного мусора, а также привести земельный участок потребителя в первоначальное положение.

Предприниматель с решение не согласился и подал апелляцию, которая осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU