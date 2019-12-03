СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-03T12:48:58+03:00

Власти Салехарда проверят все общественные места на доступность для маломобильных горожан. Фото с сайта администрации города Салехард

Более 60 процентов услуг салехардцы получают от негосударственных организаций

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Участники координационного совета по делам людей с ограниченными возможностями здоровья, который прошел в Салехарде, особый акцент сделали на доступность для маломобильных людей объектов в сфере общественного питания и торговли.

По словам начальника департамента по труду и социальной защите населения администрации города Игната Пирожка, на сегодняшний день численность инвалидов, состоящих на учете в департаменте по труду и социальной защите населения администрации города, достигла порядка 1800 человек. Негосударственными организациями населению оказывается более 60 процентов всех услуг – это магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, аэропорты, кафе и другие.

Было отмечено, что власти регулярно проводят рейдовые мероприятия совместно с общественниками направленные на выявление мест не отвечающим требованиям.

В Салехарде большая часть негосударственных организаций отвечает требованиям. Практически везде есть пандусы или подъемные механизмы, установлены кнопки вызова персонала, назначены ответственные за помощь инвалидам лица.

С местными предпринимателями также ведется постоянная работа в данном направлении. Наиболее посещаемые магазины города соответствуют требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU