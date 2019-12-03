СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-03T12:21:08+03:00

Медсестру из Ноябрьска признали лучшей на Ямале Фото: depzdrav.yanao.ru

Она победила в конкурсе «Славим человека труда!»

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На Ямале подвели итоги регионального этапа конкурса профмастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучшая медицинская сестра». Состязания прошли на базе Ямальского многопрофильного колледжа.

В конкурсе приняло участие 10 медицинских сестер из 9 муниципальных образований автономного округа и 5 лучших студентов четвертого курса Ямальского многопрофильного колледжа, обучающиеся по программе «Сестринское дело».

Конкурс проходил в два этапа. Сначала проверили теоретические знания. Участницам предстояло решение ситуационных задач. После проверялись практические знания и умения. Конкурсная комиссия оценивала правильность выполнения поставленных заданий и скорость их выполнения. Победу в конкурсе одержала медицинская сестра ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» Анастасия Безгузикова.

Среди студентов четвертого курса Ямальского многопрофильного колледжа, обучающиеся по программе «Сестринское дело» лучшим стал – Сибилев Глеб.

- Отрадно, что сестринским делом могут заниматься не только женщины, но и мужчины и причем весьма успешно, – сказал первый заместитель директора департамента здравоохранения автономного округа Кирилл Трапезников.

Всем участникам конкурса вручены дипломы, памятные подарки, цветы, сообщили в депздраве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU