2019-12-03T12:06:47+03:00
Общество

Главную новогоднюю елку Салехарда зажгут 7 декабря

Она откроет череду праздничных мероприятий в столице Ямала
Анна Полякова
Поделиться:
Главную новогоднюю елку Салехарда зажгут 7 декабря Фото: Администрация СалехардаГлавную новогоднюю елку Салехарда зажгут 7 декабря Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

В Салехарде самая красивая новогодняя ель, которая установлена на площади МРК «Полярис», загорится 7 декабря. Именно эта зеленая красавица откроет череду праздничных мероприятий, посвященных наступлению 2020 года. Торжественное мероприятие, на которое приглашают всех жителей ямальской столицы, а также гостей окружного центра, состоится в 18.00.

700 светодиодных ламп праздничной иллюминации сделают эту зиму незабываемой. А пока окружная столица постепенно погружается в царство зимней сказки. Во всех районах Салехарда зажигаются яркие огни гирлянд, с каждым днем ощущение чуда становится сильнее.

Как сообщалось ранее, ледовый городок в Салехарде на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» планируют открыть 15 декабря, если не вмешается погода. В этом году его тема – «Зимние узоры». Он займет больше пространства и выйдет за пределы главной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде многодетная мать-одиночка отсудила 4 миллиона рублей за некачественно построенный дом
Власти Салехарда проверят все общественные места на доступность для маломобильных горожан
Медсестру из Ноябрьска признали лучшей на Ямале
Лабытнангцы выстроили рейтинг территорий по очерёдности благоустройства
В Новом Уренгое состоится турнир ММА на призы губернатора Ямала
В Уренгое артисты с особенностями здоровья поставили первый спектакль
Лабытнангцы выбирают сюжет для «победного граффити»
В Новом Уренгое посадили рецидивиста за хранение наркотиков
В День инвалидов глава Ямала поблагодарил неравнодушных земляков за помощь
Главного инженера «Салехардэнерго» задержали по подозрению в коррупции
В Пуровске появится спортивная площадка для сдачи ГТО
Водитель грузовика сбил пешехода на ямальской трассе
Ноябряне пожаловались мэру на работу «электронной регистратуры»
В Тарко-Сале встретятся сильнейшие спортсмены УрФО по пауэрлифтингу
На трассе Ноябрьск – Вынгапуровский столкнулись пассажирский автобус и грузовик
Погода на Ямале 3 декабря: на всей территории региона пройдет снег
В Югре продолжается марафон бизнес-событий
Мегион стал одним из лидеров в реализации мероприятий экологического нацпроекта
На Ямале назначили замдиректора департамента строительства и жилищной политики
Жители Салехарда выбирают голосованием время новогоднего салюта
Ямальские подарки новорожденным ЯНАО получат все родители
В Ноябрьске судят участниц ОПГ за фиктивные браки с иностранцами
Вышел в свет шестой сборник «Археологии Арктики»
В Салехарде откроют новый спортивный Центр единоборств
На Ямале готовится к открытию первый региональный зимник
Вартовчане выбирают здоровый образ жизни
Ямал планирует перевыполнить план по расселению аварийного фонда