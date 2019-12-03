Главную новогоднюю елку Салехарда зажгут 7 декабря

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-03T12:06:47+03:00

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В Салехарде самая красивая новогодняя ель, которая установлена на площади МРК «Полярис», загорится 7 декабря. Именно эта зеленая красавица откроет череду праздничных мероприятий, посвященных наступлению 2020 года. Торжественное мероприятие, на которое приглашают всех жителей ямальской столицы, а также гостей окружного центра, состоится в 18.00.

700 светодиодных ламп праздничной иллюминации сделают эту зиму незабываемой. А пока окружная столица постепенно погружается в царство зимней сказки. Во всех районах Салехарда зажигаются яркие огни гирлянд, с каждым днем ощущение чуда становится сильнее.

Как сообщалось ранее, ледовый городок в Салехарде на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» планируют открыть 15 декабря, если не вмешается погода. В этом году его тема – «Зимние узоры». Он займет больше пространства и выйдет за пределы главной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU