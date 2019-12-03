2019-12-03T11:49:14+03:00
Общество

Лабытнангцы выстроили рейтинг территорий по очерёдности благоустройства

Возглавило список вариантов «Обустройство пешеходной зоны по ул. Гагарина»
Анна Полякова
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Лабытнангцы выстроили рейтинг территорий по очерёдности благоустройства Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцы выстроили рейтинг территорий по очерёдности благоустройства Фото: lbt.yanao.ru
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Жители Лабытнанги определили, какие общественные территории нуждаются в благоустройстве в 2020 году в первоочередном порядке. В результате был создан рейтинг приоритетных объектов.

Голосование проходило на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на Севере». В опросе приняли участие более тысячи горожан. Победу в голосовании одержал вариант «Обустройство пешеходной зоны по ул. Гагарина со сквером, расположенным вблизи дома № 28 по ул. Гагарина («Рыба - олень»)». За него проголосовало 184 (15,9%) лабытнангца.

Ещё четыре территории признаны лидерами рейтинга. Обустройство комбинированной тематической площадки около спортивного комплекса «Олимп», пл. В. Нака, 2 поддержали 175 (15,1%) пользователей ресурса. Столько же опрошенных высказались за обустройство комбинированной тематической площадки около спортивного комплекса «Олимп», пл. В. Нака, 2.

За создание многофункциональной площадки отдыха по ул. Дзержинского, 50 с игровым сектором проголосовало 165 (14,3%) участников опроса.

Замыкает список приоритетов «Создание и благоустройство пешеходной зоны с паркингом по ул. Мира в границах улиц Первомайская – Октябрьская». Его одобрили 135 (11,7%) респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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