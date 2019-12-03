СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-03T11:29:24+03:00

В Новом Уренгое состоится турнир ММА на призы губернатора Ямала Фото: newurengoy.ru

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В Новом Уренгое пройдет турнир по смешанным единоборствам на призы главы региона. Он стартует 21 декабря во дворце спорта «Звездный».

В октагоне запланировано 11 боев. Половина спортсменов представляют Ямал. Их соперники – спортсмены из-за рубежа: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Египта, Бразилии.

В главном поединке вечера сойдутся один из лучших бойцов ЯНАО, многообещащий спортсмен российского ММА Александр Маслов и выносливый бразилец Валлисон Карвальо.

Почетными гостями турнира станут боец UFC в полутяжелом весе Тьяго Сантос, а также боец UFC Яна Куницкая (входит в топ-10 в легчайшем дивизионе). Они проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих, состоится и автограф-сессия. Приглашенный артист вечера – Дана Соколова из Black Star.

Добавим, что традиционно на турнире пройдет благотворительный аукцион. Пока организаторы держат в секрете, какой лот будет представлен. Все вырученные средства будут направлены на помощь и поддержку детей-инвалидов, сообщает администрация Нового Уренгоя.

Устроители обещают новый качественный уровень проведения соревнований. Организаторы – Ямальская бойцовская Лига при поддержке департамента по физической культуре и спорту ЯНАО, администрация города Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU