В Уренгое артисты с особенностями здоровья поставили первый спектакль
В Уренгое поставили первый в районе интегрированный спектакль «Девочка со спичками» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. На сцену вышли актёры-любители и артисты с ограниченными возможностями здоровья. Премьера в рамках проекта «Театр – мгновения счастья» состоялась 1 декабря.
В постановке задействовали тринадцать уренгойцев. Актёров привлекали из клубных формирований ДК «Маяк», уренгойских школ и социального центра. Из всей труппы только один человек прежде уже играл в спектаклях. Для всех остальных выход на театральные подмостки – новый опыт, сообщили в администрации Пуровского района.
Постановка интегрированная: на сцене среди артистов органично существуют в своих ролях люди с ограниченными возможностями здоровья.
- Это удивительный проект, где все – непрофессиональные актёры, все в кучу: инвалиды, спортсмены, - поделилась впечатлениями Оксана Зырянова, которая стать актрисой никогда не мечтала, но возможность попробовать реализовать себя в новой творческой ипостаси упускать не стала.
Ежедневные репетиции помогли актёрской труппе сплотиться и лучше чувствовать друг друга на сцене, чтобы суметь передать зрителю всё тепло, которое так искала главная героиня сказки. И у ребят это получилось – концертный зал был полон, земляки поблагодарили актёров продолжительными овациями.
ИСТОЧНИК KP.RU