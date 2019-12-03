В Уренгое артисты с особенностями здоровья поставили первый спектакль

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-03T10:33:58+03:00

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В Уренгое поставили первый в районе интегрированный спектакль «Девочка со спичками» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. На сцену вышли актёры-любители и артисты с ограниченными возможностями здоровья. Премьера в рамках проекта «Театр – мгновения счастья» состоялась 1 декабря.

В постановке задействовали тринадцать уренгойцев. Актёров привлекали из клубных формирований ДК «Маяк», уренгойских школ и социального центра. Из всей труппы только один человек прежде уже играл в спектаклях. Для всех остальных выход на театральные подмостки – новый опыт, сообщили в администрации Пуровского района.

Постановка интегрированная: на сцене среди артистов органично существуют в своих ролях люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Это удивительный проект, где все – непрофессиональные актёры, все в кучу: инвалиды, спортсмены, - поделилась впечатлениями Оксана Зырянова, которая стать актрисой никогда не мечтала, но возможность попробовать реализовать себя в новой творческой ипостаси упускать не стала.

Ежедневные репетиции помогли актёрской труппе сплотиться и лучше чувствовать друг друга на сцене, чтобы суметь передать зрителю всё тепло, которое так искала главная героиня сказки. И у ребят это получилось – концертный зал был полон, земляки поблагодарили актёров продолжительными овациями.

ИСТОЧНИК KP.RU