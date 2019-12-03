2019-12-03T10:17:06+03:00
Общество

Лабытнангцы выбирают сюжет для «победного граффити»

На нём появится изображение героев Советского Союза или легендарных событий
Анна Полякова
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Лабытнангцы выбирают сюжет для «победного граффити» Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцы выбирают сюжет для «победного граффити» Фото: lbt.yanao.ru
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Жители Лабытнанги голосованием выбирают сюжет для «победного граффити». По замыслу авторов проекта, в честь празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне фасад одного из жилых домов будет преображён в стиле граффити. На нём появится изображение героев Советского Союза или победоносных событий.

Какой именно образ предстоит воплотить художникам - лабытнангцы определят сами. Свои идеи она выскажут на платформе «Предлагай!» информационного портала «Живём на Севере». 23 декабря подведут итоги.

Как сообщили в администрации города, сегодня же, 3 декабря, начался этап голосования по направлению «Юбилей Великой Победы». Лабытнангцы предложили восемь мероприятий, которые они хотели бы увидеть в городе к этой знаменательной дате. Какие-то из мероприятий будут взяты на заметку организаторами праздничной программы к 75 годовщине Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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