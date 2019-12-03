2019-12-03T09:58:21+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое посадили рецидивиста за хранение наркотиков

Он получил полтора года колонии-поселения
Анна Полякова
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В Новом Уренгое посадили рецидивиста за хранение наркотиковВ Новом Уренгое посадили рецидивиста за хранение наркотиковФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое суд зачитал приговор рецидивисту за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Его задержали 12 апреля в подъезде жилого дома. При личном досмотре у ранее судимого 47-летнего мужчины изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,59 грамм.

Задержанный при этом пояснил, что изъятое «синтетику» он приобрел для личного потребления.

Уголовное дело расследовалось по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», пояснили в УМВД России по ЯНАО.

В ноябре суд вынес решение о признании новоуренгойца виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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