СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-03T09:58:21+03:00

В Новом Уренгое посадили рецидивиста за хранение наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

Он получил полтора года колонии-поселения

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В Новом Уренгое суд зачитал приговор рецидивисту за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Его задержали 12 апреля в подъезде жилого дома. При личном досмотре у ранее судимого 47-летнего мужчины изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,59 грамм.

Задержанный при этом пояснил, что изъятое «синтетику» он приобрел для личного потребления.

Уголовное дело расследовалось по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», пояснили в УМВД России по ЯНАО.

В ноябре суд вынес решение о признании новоуренгойца виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU