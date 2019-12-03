СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-03T09:35:22+03:00

В День инвалидов глава Ямала поблагодарил неравнодушных земляков за помощь Фото: yanao.ru

В ЯНАО проживает 15 660 человек с особенностями здоровья

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В Международный день инвалидов к ямальцам обратился губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он подчеркнул, что приоритетная задача региона – оказание действенной помощи тем, кто нуждается в особой государственной заботе, чтобы Ямал стал по-настоящему территорией равных возможностей.

- Мы активно работаем над повышением качества здравоохранения в регионе, над созданием доступной среды, – сказал губернатор.

Также глава округа поблагодарил неравнодушных жителей, волонтёров, представителей НКО и всех, кто деятельно участвует в работе по интеграции инвалидов в активную общественную жизнь. Он отметил, что эта помощь нужна и очень ценна.

На Ямале проживает 15 660 инвалидов, из которых 2 424 – дети. В городах ЯНАО имеются адаптированные для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения автобусы, функционируют службы «Социального такси». На базе центров социального обслуживания населения созданы службы проката технических средств реабилитации.

Работает интернет-портал «Доступная среда», где можно получить информацию об уровне доступности интересующего объекта, а также спланировать свой маршрут. По данным окружного департамента соцзащиты, по итогам прошлого года доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры составляла 70%. К концу этого года данный показатель составит уже 75%.

ИСТОЧНИК KP.RU