Главного инженера «Салехардэнерго» задержали по подозрению в коррупции

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-03T09:19:24+03:00

От двух директоров он получил почти 5 миллионов рублей за покровительство

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В Салехарде возбудили уголовные дела на главного инженера «Салехардэнерго» и двух директоров коммерческих организаций. Их подозревают в коррупционных преступлениях.

По данным следствия, в период с октября по ноябрь 2019 года главный энергетической компании, который одновременно является депутатом Гордумы Салехарда, в несколько этапов получил от двух директоров 4 миллионов 800 тысяч рублей. Деньги ему вручили за общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Как пояснили в СУ СКР по ЯНАО, преступление выявили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по ЯНАО и УФСБ России по ЯНАО.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU