В Пуровске появится спортивная площадка для сдачи ГТО

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-03T08:57:10+03:00

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Жители Пуровска голосованием выберут место установки открытой спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО. Опрос пройдет в декабре на региональном портале «Живем на Севере», сообщили в администрации Пуровского района.

Каждый пуровчанин, желающий принять участие в голосовании, может сделать это незамедлительно. Для этого необходимо пройти нехитрую и быструю процедуру регистрации и начать принимать важные, а иногда и судьбоносные для района решения.

Также в декабрьских опросах власти поселка намерены выяснить, какой из источников информации наиболее актуален и какая форма досуга является предпочтительной для жителей поселка.

Тем временем в Ханымее решают, устанавливать ли дополнительное уличное звуковое оборудование, и выбирают место для строительства новых линий уличного освещения.

От таркосалинцев ждут идей и предложений по празднованию Дня коренных народов мира, а жителям Самбурга предлагают выбрать мероприятия, которые будут включены в программу празднования «Дня оленевода - 2020».

В Уренгое продолжают обсуждать благоустройство и определяют приоритеты следующего года. Кроме того, уренгойцы сами определят перечень вопросов по проведению культурно-массовых мероприятий в 2020 году, которые вынесут на голосование на портале «Живем на Севере».

ИСТОЧНИК KP.RU