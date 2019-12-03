Водитель грузовика сбил пешехода на ямальской трассе

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-03T08:45:43+03:00

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Пешеход попал под колеса грузовика на трассе Салехард – Аэропорт. ДТП случилось на третьем километре автодороге 2 декабря около 09 часов 50 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «КАМАЗ» при проезде перекрёстка на зелёный сигнал светофора допустил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате дорожного происшествия пешеход госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмированы 5 человек. С начала 2019 года в 4411 зарегистрированных ДТП 29 человек погибли и 499 травмированы, в их числе 61 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU