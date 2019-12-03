Ноябряне пожаловались мэру на работу «электронной регистратуры»

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-03T08:33:58+03:00

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Жители Ноябрьска пожаловались главе города на сбои при работе работы «электронной регистратуры». Мэр Алексей Романов встретился с сотрудниками Центральной городской больницы 2 декабря. На своей странице в Инстаграм он признался, что часто получает в директ сообщения о проблемах городского здравоохранения. Планерка с коллективом ЦГБ, в которой он принял участие, длилась без малого два часа. Говорили о ближайших и долгосрочных планах. Обсуждали проблемы электронной регистратуры, нехватки узких специалистов.

Много вопросов Алексею Романову поступает по поводу сложности с записью на прием к врачам, поскольку бывают сбои в работе «электронной регистратуры», повлиять на систему ЕМИАС медики не могут. Компания, которая занимается обслуживанием находится в Салехарде. Количество талонов, переданных центральной городской больницей в ноябре – 18 157. Для удобства пациентов, в случае сбоя, ссылку на электронный терминал размещают в официальной группе ЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Медики отмечают, сегодня 90 процентов пациентов пользуются электронными ресурсами и сбои в их работе причиняют неудобства как пациентам, так и врачам. Для удобства людей с инвалидностью в городской больнице организовывали запись на прием по телефону: 32-84-94.

Как отмечает Алексей Романов, решено, что встречи в таком формате станут регулярными. Он пообещал, что руководство города будет создавать максимальные условия, чтобы квалифицированные врачи охотно приезжали в город и направляли весь свой опыт и потенциал на сохранение жизни и здоровья ноябрян.

ИСТОЧНИК KP.RU