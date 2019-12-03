В Тарко-Сале встретятся сильнейшие спортсмены УрФО по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-03T08:08:49+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района пройдет чемпионат Уральского федерального округа по пауэрлифтингу памяти мастера спорта РФ В.Я. Березовской. Выступления сильнейших спортсменов УрФО начнутся в среду, 4 декабря, и завершатся в субботу, 7 декабря финальными выступлениями и церемонией награждения.

В соревнованиях примут участие более сотни спортсменов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ямала и Югры. Среди участников - три мастера спорта России международного класса и 15 мастеров спорта России, сообщили в администрации Пуровского района.

Победа на чемпионате станет одновременно и выполнением норматива для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России». Кроме того, победители автоматически станут участниками чемпионата России по пауэрлифтингу.

ИСТОЧНИК KP.RU