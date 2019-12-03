На трассе Ноябрьск – Вынгапуровский столкнулись пассажирский автобус и грузовик

СЕГОДНЯ 06:24 2019-12-03T06:26:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале в ДТП пострадали 4 человека. На 83 километре трассы Ноябрьск – Вынгапуровский столкнулись пассажирский автобус «ВОЛЖАНИН» и «КАМАЗ». Авария произошла 2 декабря около 14 часов 15 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции Ямала, допустил столкновение водитель грузовика. В результате ДТП три пассажира автобуса травмированы и один госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмированы 5 человек. С начала 2019 года в 4411 зарегистрированных ДТП 29 человек погибли и 499 травмированы, в их числе 61 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU