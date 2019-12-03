Погода на Ямале 3 декабря: на всей территории региона пройдет снег
Во вторник, 3 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов, пасмурно, до обеда будет идти снег. Ветер северо-западный 4 м/с.
В Ноябрьске -11 градусов, пасмурно. Во второй половине дня - снег. Ветер южный 7 м/с.
В Новом Уренгое -15 градусов, переменная облачность. Вечером пойдет снег. Ветер южный 7 м/с.
В Надыме -11 градусов, пасмурно и снежно. Южный ветер 5 м/с.
В Губкинском -12 градусов. Пасмурно, снег – во второй половине дня. Ветер южный 7 м/с.
В Тарко-Сале - 13 градусов, пасмурно, вечером - снег. Ветер южный 5 м/с.
В Муравленко -11 градусов, пасмурно и снежно. Ветер южный 6 м/с.
В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно. В первой половине дня - снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU