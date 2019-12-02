В Югре продолжается марафон бизнес-событий

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-02T16:21:30+03:00

В 2019 году с участием почти четырех тысяч югорчан прошло уже 78 бизнес-мероприятий. Фото с сайта бизнесюгры.рф

Его задача в том, чтобы каждый предприниматель нашел для себя новые возможности развития

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В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в автономном округе проводится марафон бизнес-событий. В ноябре он был приурочен ко Всемирной неделе предпринимательства, но на этом не ограничился: мероприятия продолжаются и в декабре.

Как сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры, для предпринимателей, занятых в социальной сфере, с 1 по 10 декабря проходит «Социальный конструктор Югры». Мероприятие впервые проходит в онлайн-формате и уже собрало более 1200 участников из 28 субъектов Российской Федерации. Присоединиться к нему может каждый на сайте www.socforum86.ru. Спикерами форума выступят 12 международных и федеральных экспертов. Итоги форума подведут 12-13 декабря в Ханты-Мансийске, где состоится офлайн встреча с участием губернатора Югры Натальей Комаровой. Форумчане совместно сформируют новации в действующую комплексную систему развития социального предпринимательства.

А 7 декабря в Сургуте состоится крупнейший образовательный форум «Молодежная бизнес-смена». Насыщенная программа подготовлена для молодых людей ждет. Там они, в числе прочего, смогут освоить дизайн-мышление для поиска удачных предпринимательских решений и создания успешных продуктов и сервисов, научиться управлять базовыми ресурсами предпринимателя. Зарегистрироваться можно на портале бизнесюгры.рф.

Все мероприятия югорского бизнес-марафона ориентированы на развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и изучение лучших федеральных и мировых практик. В 2019 году с участием почти четырех тысяч югорчан прошло уже 78 мероприятий, в том числе мастер-классы от ведущих федеральных и региональных бизнес-тренеров, круглые столы с участием профильных экспертов, представителей органов власти и бизнес-сообщества, акселерационные программы, тренинги, семинары и вебинары на актуальные темы по развитию предпринимательства.

- 2019 год на самом деле был очень непростым для бизнеса, поэтому этот марафон оказался весьма своевременным. Наша задача, как структуры поддержки, чтобы каждый предприниматель нашел для себя новые возможности в нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства, - подчеркнул генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков, подводя промежуточный итог бизнес-марафона.